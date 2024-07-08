Ronaldo'nun en büyük hayali belli oldu!

Rumen teknik direktör Adrian Mutu, Cristiano Ronaldo'nun en büyük hayalini açıkladı.



Portekizli yıldızla Suudi Arabistan'da görüştüğünü söyleyen Mutu, "Mayıs ayında Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile görüştüm. Oğlu Cristianinho ile resmi maç yapmadan futbolu bırakmayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.



"BU YÜZDEN PES ETMİYOR"



Açıklamalarına devam eden Rumen çalıştırıcı, "Onun şu anda en büyük hayali bu. Bu yüzden pes etmiyor." şeklinde konuştu.



AL-NASSR ALTYAPISINDA OYNUYOR



Portekizli yıldızın en büyük oğlu 14 yaşındaki Cristianinho, Al-Nassr altyapısında forma giyiyor.



Bununla birlikte Cristiano Ronaldo'nun da Al-Nassr ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Talksport'a göre Suudi kulübü, yıldıza ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası'na kadar oynamaya devam etmesi için yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.





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