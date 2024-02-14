Ronaldo attı, Al Nassr çeyrek finale çıktı

AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Al Nassr, Al Fayha'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ronaldo attı, Al Nassr çeyrek finale çıktı
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14 Şubat 2024 22:58
AFC Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Al Fayha ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Al Nassr 1-0 kazandı. 

Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. 

Ronaldo, bu golle birlikte bu sezon 26. maçında 25'nci golünü kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

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