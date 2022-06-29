Romelu Lukaku, Inter'e geri döndü

Inter, Chelsea'dan Romelu Lukaku'yu kiraladığını açıkladı.



2011 yazında Chelsea'nin 15 milyon euro'ya alıp West Brom ve Everton'a kiraladıktan sonra 2014 yazında 35.35 milyon Euro'ya sattığı Lukaku, geçen yaz tam 113 milyon Euro bedelle Inter'den Chelsea'ye geri döndü. Inter, bu kez Lukaku'yu 8 milyon euro kiralama bedeliyle 1 sezonluğuna yeniden kadrosuna kattı.



Chelsea'de geçen sezon 44 resmi maça çıkıp 15 gol atan Lukaku, Inter formasıyla 2020/21'de ise 44 maçta 30 gol atıp 10 asist yapmıştı.





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