Beşiktaş'ta yaşanan teknik direktör değişimi sonrasında Şenol Güneş'le yıldızı barışmayan Romain Saiss, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi.
Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrasında son haftalarda Omar Colley'le birlikte ilk 11'de görev yapmasına rağmen Faslı stoperin sezon sonunda takımdan ayrılacağını yönetime ilettiği kaydedildi.
2.5 MİLYON EURO ÖNERMİŞLERDİ
Nottingham Forest ve Newcastle United'ın ilgilendiği tecrübeli stoper için Beşiktaş Yönetimi'nin 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. İngiliz ekibi Nottingham Forest, devre arasında Saiss için Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro teklif etmiş ancak kulüp bu öneriyi yetersiz bularak geri çevirmişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Saiss, Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maça çıkıp 1 gollük performans sergilemişti.
Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrasında son haftalarda Omar Colley'le birlikte ilk 11'de görev yapmasına rağmen Faslı stoperin sezon sonunda takımdan ayrılacağını yönetime ilettiği kaydedildi.
2.5 MİLYON EURO ÖNERMİŞLERDİ
Nottingham Forest ve Newcastle United'ın ilgilendiği tecrübeli stoper için Beşiktaş Yönetimi'nin 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. İngiliz ekibi Nottingham Forest, devre arasında Saiss için Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro teklif etmiş ancak kulüp bu öneriyi yetersiz bularak geri çevirmişti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Saiss, Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maça çıkıp 1 gollük performans sergilemişti.