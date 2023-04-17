Roma, Udinese'yi karşısında farklı kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 30. haftasında Roma, konuk ettiği Udinese'yi 3-0 yendi.



Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede, zirveye yaklaşma hedefindeki Roma ile orta sıralardaki Udinese karşılaştı.



Sarı-kırmızılı başkent ekibi, 37. dakikada Edoardo Bove, 55. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 90+1. dakikada Tammy Abraham'ın golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Roma'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Zeki Çelik, 75. dakikada yerini Leonardo Spinazzola'ya bıraktı.



Bu sonuçla Roma, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, puanını 56'ya yükseltti ve puan tablosunda 3. basamaktaki yerini korudu. Roma, lider Napoli'nin 19, ikinci sıradaki Lazio'nun 5 puan gerisinde bulunuyor.



Udinese ise haftayı puansız kapattı ve 39 puanla 12. sırada kaldı.



Ligin ilk yarısındaki maçta ise Udinese, Roma'yı 4-0 yenmişti.





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