Roma - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Roma - Trabzonspor maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in düdük çalacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Roma - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
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21 Ağustos 2021 19:15
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Jovanovic'in yardımcıları Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.


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