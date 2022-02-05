İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma ile Genoa karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Genoa'da Leo Oestigaard karşılaşmanın 68. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Roma'da ise Nicolo Zaniolo maçın uzatma dakikalarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Roma 39, Genoa ise ligde 14 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Roma, deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya gelecek. Genoa ise kendi sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.





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