Roma'dan 26 milyon euroluk transfer!

Roma, Juventus'tan 21 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Matias Soule'yi kadrosuna kattı.

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Roma'dan 26 milyon euroluk transfer!
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30 Temmuz 2024 20:14
Roma, ezeli rakibi Juventus'tan dikkat çeken bir transfere imza attı.

İtalyan ekibi, 21 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Matias Soule'yi kadrosuna kattı.

Genç oyuncu için Roma, Juventus'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca, 4 milyon euro da bonus var.

Bununla birlikte Roma, Juventus'a sonraki satıştan yüzde 10 pay ödeyecek.

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