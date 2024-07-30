Roma'dan 26 milyon euroluk transfer!

Roma, ezeli rakibi Juventus'tan dikkat çeken bir transfere imza attı.



İtalyan ekibi, 21 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusu Matias Soule'yi kadrosuna kattı.



Genç oyuncu için Roma, Juventus'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca, 4 milyon euro da bonus var.



Bununla birlikte Roma, Juventus'a sonraki satıştan yüzde 10 pay ödeyecek.





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