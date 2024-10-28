Roma'da De Rossi geri dönebilir!

Roma, teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinde eylül ayında görevden ayrılan Daniele De Rossi göreve geri dönmeye hazır.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma'da De Rossi geri dönebilir!
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28 Ekim 2024 13:40
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da yaklaşık 40 günlük aranın ardından yeniden teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, teknik direktör Ivan Juric ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Kulüpte teknik direktör Ivan Juric ile oyuncular arasındaki bağın koptuğu ve artık onarılamaz olarak görüldüğü kaydedildi.

KAPTANIN SÖZLERİ

Fiorentina karşısında alınan 5-1'lik ağır yenilgi ve kaptan Lorenzo Pellegrini'nin sözlerinin ardından (Pellegrini, 5-1'lik yenilgi sonrası, "Bu kolay bir durum değil. Takıma bazı performansların Roma için kabul edilemez olduğunu, mazaret aramadığımı ve kabul etmediğimi açıkça söyledim. Bu maç bizim için kabul edilemez." demişti) Juric ile yolların ayrılmasının kesin hale geldiği öne sürüldü.

Roma'da Juric yerine öne çıkan adayın ise kulüpten geçen ay ayrılan eski teknik direktör Daniele De Rossi olduğu ve 41 yaşındaki teknik adamın göreve geri dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

JURIC'İN PERFORMANSI

Roma'da Daniele De Rossi'nin ardından 18 Eylül'de göreve gelen Ivan Juric, takımın başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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