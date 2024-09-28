Roland Sallai: "Bundan ders çıkaracağız"

Galatasaray'ın yeni isimlerinden Roland Sallai, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

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Roland Sallai: 'Bundan ders çıkaracağız'
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28 Eylül 2024 21:25
Galatasaray'ın yeni isimlerinden Roland Sallai, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın berabere gelmesi hakkında konuşan Sallai "İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yemek bizim kalitemizde olmamalı. Hatalarımızı görmeli ve bunlardan ders çıkarmalıyız." dedi.

Roland Sallai ayrıca "Taraftara teşekkür ederim. Beni harika karşıladılar. Birçok statta oynadım ama burası inanılmaz. Bu maçta da desteklerini esirgemediler. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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