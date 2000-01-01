Rockets, Gerald Green'i serbest bıraktı

Houston Rockets'ın, veteran forvet Gerald Green'i serbest bıraktığı bildirildi.



Houston şu anda maaş sınırını aşmış durumda ve Green'i tutmak için elinde sınırlı seçeneklere sahipti. NBA kurallarına göre, takımın sezonu aşil sakatlığından ötürü kapatmış olan Chris Clemons'ın 2020-21 sezonu maaşını garanti etmesi durumunun, Green'in kadrosundaki yerine mal olduğu düşünülüyor.



Green, sol ayağındaki kırık kemiği onardığı bir ameliyat geçirdikten sonra 2019-20 sezonunun tamamını kaçırmıştı.



34 yaşındaki oyuncu, Rockets ile ikinci döneminde benchten değerli bir katkıda bulunmuş ve %36 üçlük isabetiyle ortalama 10.3 sayı kaydetmişti.



Green, Houston'daki hazırlık maçlarının ikisinde 11.5 sayı ortalaması yakalamıştı.



Houston'ın ayrıca Trey Mourning ve William McDowell-White'ı da serbest bırakacağı kaydedildi.



