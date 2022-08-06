Rizespor, Ercan Coşkun'u kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık mukavele yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Coşkun'un transferi için Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. 27 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Ercan Coşkun'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Coşkun'un transferi için Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. 27 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Ercan Coşkun'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.
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