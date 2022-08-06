Rizespor, Ercan Coşkun'u kadrosuna kattı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rizespor, Ercan Coşkun'u kadrosuna kattı!
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05 Ağustos 2022 18:59
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık mukavele yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Coşkun'un transferi için Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. 27 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ercan Coşkun'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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