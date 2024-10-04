Rizespor, 5 maç sonra galibiyeti hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Çaykur Rizespor, Antalyaspor sahasında karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Rizespor 2-1 kazandı.



İlhan Palut'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Vaclav Jurecka, 44. dakikada ise Husniddin Alikulov kaydetti. Antalyaspor'un golü 87. Adolfo Gaich'ten geldi.



5 MAÇ SONRA KAZANDI VE GOL ATTI



Çaykur Rizespor, ligde 5 maç sonra gol attı ve galip gelmeyi başardı.



Ev sahibi ekibin yeni transferi Rachid Ghezzal, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.



Rizespor bu sonuçla ligde 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Alex de Souza'nın takımı ise 4. mağubiyetini alarak 8 puanda kaldı.



Milli ara sonraı Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Rizespor ise Bodrum FK ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



29. dakikada Larrson'un ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, direğe çarpıp oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.



38. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ceza sahasına havadan gönderdiği ortada Jurecka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0



44. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatan Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde, ceza alanı içinde topla buluşan Alikulov, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





86. dakikada Samudio'nun ceza sahasının dışından kaleye şutunda, top kaleci Piric'de kaldı.



87. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Mert Yılmaz'ın yerden şutunda, ceza sahası içerisinde Gaich'in dokunduğu top savunmadan sekti. Gaich, tekrar önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut

Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Papanikolaou (Dk. 71 Mithat Pala), Hadziahmetovic, Akintola (Dk. 61 Minchev), Varesanovic (Dk. 89 Anıl Yaşar), Emrecan Bulut (Dk. 61 Zeqiri), Jurecka (Dk. 71 Sowe)

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 55 Van de Streek), Petrusenko (Dk. 62 Abrurrahim Dursun), Townsend (Dk. 60 Safuri), Larsson (Dk. 60 Soner Dikmen), Djenepo (Dk. 55 Gaich), Samudio

Goller: Dk. 38 Jurecka, Dk. 44 Alikulov (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Gaich (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 28 Akintola, Dk. 31 Emrecan Bulut, Dk. 67 Varesanovic, Dk. 89 Sowe, 90+2 Grbic (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Larsson, Dk. 58 Petrusenko (Antalyaspor)







