Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'den Mansur Yavaş'a ziyaret

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ASKİ Spor'un milli güreşçileri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, makamında kabul etti. Şampiyon güreşçilerin ziyaretinde, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ile güreşçiler Akif Canbaş, Ferhat Binici, Atakan Yüksel, Süleyman Atlı, Soner Demirtaş, Ali Cengiz, Selçuk Can, Cavit Acar ve Murat Fırat da yer aldı.



MANSUR YAVAŞ "ÜLKEMİZİN ADINI BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMAYA DEVAM EDECEKLER"



ASKİ Spor Kulübü sporcularının özellikle çocuklar için önemli rol model olmalarını gerektiğinin altını çizen Mansur Yavaş, "Öncelikle tebrik ediyorum. En son çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda, ağabeylerinin başarıları onları da özendirecek. Hem Ankara'nın hem de ülkemizin adını bütün dünyaya duyurmaya devam edecekler. Özellikle çocuklar için rol model olmaları önemli. ASKİ'de rol model çok. Ekonomik sıkıntılar çeken vatandaşlarımızın moral bulacağı şeylere çok ihtiyacı var. ASKİ Spor Kulübümüz ve güreşçilerimiz fazlasıyla başarıyorlar. Olimpiyatlara kadar birkaç tane güreş var. Çok çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum sizi. Kulüp yönetiminden tutun antrenörlerimize kadar, hepinizden Allah razı olsun. İnşallah başarılar bizimle olsun" dedi.



ABDULLAH ÇAKMAR: "BAŞKENTİMİZE BÜYÜK BAŞARILAR GETİRMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"



ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise Sırbistan'da yapılan dünya güreş şampiyonasına 11 sporcu ile katıldıklarını ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de büyük bir başarı ilke imza attık. Biz Türk sporuna, Türk güreşine ASKİ Spor olarak hizmetlerimiz devam ediyor. Bir de tabii katkıları olan kişiler var. Özellikle onursal başkanımız Sayın Mansur Yavaş. Bize bir ağabey bir baba gibi yaklaşımlar gösteriyorlar. Her zaman destek veriyorlar. Özellikle milletimize ve Ankara Büyükşehir Belediyemize, başkentimize büyük başarılar getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Ülkemizde bize hizmet veren, bize destek veren herkese bu anlamda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



TAHA AKGÜL: "2 ŞAMPİYONADA DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"



Verilen desteklere teşekkür eden ASKİ Sporlu dünya şampiyonu Milli güreşçi Taha Akgül ise şunları kaydetti: "Biz öncelikle milletimizi temsil ediyoruz. Bayrağımızı dalgalandırıyoruz. 12 senedir Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'dayız. Kulübümüzün bizim üzerimizde emeği çok. Şu an Mansur Başkanımız sağ olsunlar bize çok büyük destek veriyorlar. Kulüp Başkanımız Yüksel Aslan, Genel Koordinatörümüz Abdullah Çakmar sağ olsunlar kulübümüze gerçekten çok büyük destekleri var. Benim 3'üncü dünya şampiyonluğum oldu bu. Gerçekten benim için çok önemliydi çünkü en son 2015 yılında dünya şampiyonu olmuştum. Yedi sene sonra tekrardan bir şampiyonluk kazandırmış oldum. Bundan sonra da olimpiyatlara çok az kaldı. Bu süreçte bir Avrupa bir dünya şampiyonası daha yapılacak. İnşallah o 2 şampiyonada da şampiyon olup, olimpiyata yine aynı şekilde dünya şampiyonu olarak girmek istiyorum."



RIZA KAYAALP: "BİZE SUNULAN İMKANLARIN KARŞILIĞINI VEREBİLMEK BENİM BÜYÜK AMACIM"



5'inci dünya şampiyonluğunu elde eden ASKİ Sporlu Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise "Bu büyük başarıyı tekrardan ülkemize ve Ankaramıza kazandırdığımız için mutluyum. Bize verilen değerin, bize sunulan imkânların karşılığını verebilmek benim büyük amacım hedefim demişimdir. ASKİ Spor Kulübümüz büyük destekler verdi bize, büyük imkanlar sağladı ve bizden sadece başarı istedi. 11 kez Avrupa'da, 5 kez dünyada, 3 kez de olimpiyat madalyası kazandırdım. Sağ olsun Mansur Başkan bizleri bugün yeni şampiyonluğumuzdan dolayı kabul etti ve tebrik etti" diye konuştu.

