Rıza Kayaalp, tarihe geçmek için gün sayıyor

Romanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 13'üncü şampiyonluğunu kazanarak güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp, heyecana kapılmadan her zamanki başarısını tekrarlamak istediğini söyledi.



Rıza Kayaalp, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanması halinde 13'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıracak ve bu başarıyı elde eden ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdıracak.



Kariyerindeki 12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de elde eden Rıza, Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.



12 altın ve 1 gümüş olmak üzere 13 madalyayla organizasyon tarihinin en fazla madalya kazanan ismi olan Rıza, Avrupa Şampiyonası öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayalini kurması bile zor bir başarı elde ettim. Küçükken bana böyle bir şey söylense ben bile hayalini kuramazdım. Bu kadar üst üste final yapabilmek, şampiyon olabilmek grekoromen branşta inanılmaz. İnanılmaz istikrar gerektiriyor. Allah'a şükürler olsun bize nasip oldu bu başarıları kazanmak. 13 kez Avrupa Şampiyonalarında final yaptım, 12 şampiyonluğum ve 1 ikinciliğim var. Buradaki hedefim 13'üncü şampiyonluğu kazanabilmek. Bundan önce nasıl yaptıysam şimdi de başarabileceğime inanıyorum. Önemli olan buradan giderken kendimi iyi hissetmek. Zaten mindere çıkınca Allah'a şükürler olsun aslan gibi hissetmesini biliyoruz. Yeter ki buradan sağ salim, bir yerimiz ağrımadan şampiyonaya katılalım. Gerekeni yine yapıp ülkemi, bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek hedefim olacak." diye konuştu.



Güreş tarihine geçme ihtimalinin kendisini heyecanlandırmasına izin vermediğini söyleyen milli güreşçi, "13'üncü şampiyonluğu kazanacağım diye stres yapmıyorum. Çünkü o da ters tepebilir. Rutin, her zaman katıldığım Avrupa Şampiyonası'na gidip, orada mücadele edip, rakiplerimi tek tek yenip üstünlüğümü göstermek en büyük amacım. Bunun heyecanına kapılmak istemiyorum. Rutin neyse onu yapmak istiyorum. Her zaman yaptığım başarıyı tekrarlamak amacım. Ondan sonra zaten tarihe rekor olarak geçecek. Yeter ki ben yapmam gerekeni en iyi şekilde eskiden nasıl yaptıysam yine yapabileyim." ifadelerini kullandı.



- "Tek eksik olimpiyat kaldı. Onun dışında aklınıza gelecek her şampiyonada altın madalyam var"



Hedefleri arasında yer alan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ile ilgili de konuşan Rıza Kayaalp, şunları söyledi:



"Son 6 ayım. Güreşi tam anlamıyla yapabileceğim bir 6 ay var. Ondan sonra güreşi bırakma eğilimine girebilirim. Öyle düşüncelerim var ama bu 6 ayı en iyi şekilde değerlendirmek, en güzel şekilde çalışabilmek ve formumu korumak istiyorum. Artık son demlerimiz diyebiliriz, olimpiyat için zaten öyle. Altın madalya alıp orada bile bırakmak benim için güzel olur. Hayalle başladığımız işi olimpiyat şampiyonluğuyla bırakmak hiçbir sporcuya nasip olmaz. Şampiyon olursam vereceğim karar önemli. Sonuçta güreş adına ulaşabileceğim her şeye ulaşmış olacağım. Güreş adına düzenlenen bütün şampiyonalarda altın kazanmış olacağım. Tek eksik olimpiyat kaldı. Onun dışında aklınıza gelecek her şampiyonada altın madalyam var. İnşallah olimpiyat da nasip olur da huzurlu bir şekilde bu işi sonlandırmak isterim. Öncelikli hedefim önümüzdeki 6 ayı en iyi şekilde değerlendirmek."



Avrupa Şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu arasında bir tercih yapma imkanı bulsa Paris'te kazanacağı altın madalyayı tercih edeceğini söyleyen Rıza, "Avrupa Şampiyonası'nın benim için önemi ayrı bir şey çünkü bir rekor olacak. İkisi arasındaki hangisi olsun diye bakarsak olimpiyat şampiyonluğu ağır basıyor. Sonuçta 12 şampiyonlukla rekora ortak oldum ama olimpiyat şampiyonluğum eksik. 13'üncü Avrupa şampiyonluğuyla olimpiyat şampiyonluğu arasında olimpiyatı kazanmayı tercih ederim. Umarım ikisi de olur." şeklinde konuştu.



Güreş nedeniyle ailesinden, özellikle 3,5 yaşındaki kızı Ay Vera ile ayrı kalmasının kendisini zorladığını aktaran Rıza, "Çocuk artık bilinçlendi. Artık 'Niye gelmiyorsun baba' diye soruyor. Bazen telefonda 'Baba seni özledim' diye ağlıyor. Bunlar da artık işi daha zor kılıyor. Evlenmeden önce, çocuk küçükken fazla sıkıntı olmuyordu ama artık işin bu tarafı da var. Bayrak sevgisini aşıladım. Ay-yıldızın ülkemizin, vatanımızın bayrağı olduğunu en iyi şekilde biliyor. 'Kızım ülkemizin bayrağını dalgalandırmam, İstiklal Marşı'nı söyletmem gerekiyor' diyorum. 'Tamam babacığım' diyor ama çocuk işte, bir zaman sonra unutuyor." ifadelerini kullandı.