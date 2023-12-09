Rıza Çalımbay: "Ligi yeniden başlatabiliriz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesi öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Yenersek ligi yeniden başlatabiliriz" şeklinde konuştu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Ligi yeniden başlatabiliriz'
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09 Aralık 2023 10:04
Son güncelleme 09 Aralık 2023 10:08
Hayal kırıklıklarıyla başlayan sezonda yeni hocanın ve yeni yönetimin göreve başlamasıyla umutlanan Beşiktaş, gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi.

Siyah-beyazlılar, ligde zirveden ne kadar uzak olsa da derbide psikolojik olarak avantajlı olan taraf. Beşiktaş son yıllarda rakiplerine iç sahada hiç kaybetmedi. Rıza Çalımbay da en çok bu üstünlüklerine ve stadı tıka basa dolduracak taraftarlarına güveniyor. Deneyimli isim, takımdaki eksiklikleri kafaya takmıyor.

"GÖRDÜĞÜNÜZ YERDEN VURUN"

Beşiktaş, son 10 derbide Fenerbahçe'ye sadece bir defa kaybetti. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin zaaflarına odaklanarak bir plan hazırladı.

Oyuncularıyla da bir toplantı yapan Rıza Çalımbay, "Kaleyi gördüğünüz yerden vurun" talimatını verdi.

Rıza Hoca'nın, Alex-Oxlade Chamberlain'i özel olarak çalıştırdığı ve İngiliz yıldızın Fenerbahçe'yi imha planında ayrı yeri olduğu öğrenildi.

"LİGİ YENİDEN BAŞLATABİLİRİZ"

Derbi galibiyeti için oyuncularını motive eden 60 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Yenersek ligi yeniden başlatabiliriz" sözlerini sarf etti.

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