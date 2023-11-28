Rıza Çalımbay'ın geleceği belli oluyor

Beşiktaş, efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yükselişe geçti. İkide iki yapan Kartal'da seçim öncesi lige dair heyecan tavan yaptı. Rıza Çalımbay'ın da geleceği belli olmaya başladı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'ın geleceği belli oluyor
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28 Kasım 2023 07:55
Son güncelleme 28 Kasım 2023 08:08
Beşiktaş, 18 yıl sonra ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrılarak camia üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başardı.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başındaki ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı. Siyah-Beyazlı ekip, taraftarların Rıza Çalımbay'a büyük destek verdiği karşılaşmayı 1-0 kazanarak moral buldu. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Adayların ilk tercihi

Rıza Çalımbay, Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı 2 maçı kazanarak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yerini sağlamlaştırdı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarının ilk tercihi konumunda bulunuyor.

Başkan adaylarından Serdal Adalı, seçilmeleri halinde yola Çalımbay ile devam edeceklerini vurguladı.

Hasan Arat ise başkan olması halinde ilk önce Rıza Çalımbay ile konuşacaklarını belirterek, "Performans ve kimya oluşmuşsa neden devam etmeyelim? Tabii ki devam ederiz" ifadelerini kullanmıştı. 



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