Rıza Çalımbay iki smin biletini kesti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle üst üste ikinci maçını da kazanan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam takımdaki iki oyuncunun biletini kesti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay iki smin biletini kesti
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28 Kasım 2023 09:45
Son güncelleme 28 Kasım 2023 10:09
Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra bir yandan günü kurtarmaya çalışan ve çıktığı iki maçı da kazanan teknik direktör Rıza Çalımbay, diğer yandan takım içi planlarını yapıyor.

Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş'ta, yeni takviyeler için bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekecek.

ONANA İLK YOLCU

Bu doğrultuda Jean Onana'nın gözden çıkarıldığı belirtilirken Kamerunlu'nun kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

BAILLY DE AYRILABİLİR

Kontenjan açmak adına yol ayrımına gidilebilecek bir diğer isim, geldiği günden bu yana sakatlık problemi olan ve defalarca bu sorunla yüzleşen Eric Bailly. Fildişi Sahilli stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görünüyor. 



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