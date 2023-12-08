Rıza Çalımbay'dan derbi için yeni taktik

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş önceki günü taktiksel çalışmalarla geçirdi. Basına kapalı antrenmanda Rıza Çalımbay derbi taktikleri üzerinde durdu.
Çalımbay'ın çift forvetli 4-4-2 dizilişini denediği Rebic ve Muleka'yı dönüşümlü olarak hücumda kullandığı öğrenildi.
ORTA ÜÇLÜYÜ BELİRLEDİ
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında Salih Uçan'ı kulübeye çekmeyi, orta alanı Chamberlain-Amir-Gedson üçlüsünden kurmayı düşünüyor.
Onur ve Umut'un iki kanat beki olacağı maçta yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşamayacak Çalımbay, daha dinamik ve süratli bir orta alan kurmayı planlıyor. Kurt hoca, Chamberlain ile hücum anlamında daha fazla yaratıcılık arayabilir.
Çalımbay'ın çift forvetli 4-4-2 dizilişini denediği Rebic ve Muleka'yı dönüşümlü olarak hücumda kullandığı öğrenildi.
ORTA ÜÇLÜYÜ BELİRLEDİ
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında Salih Uçan'ı kulübeye çekmeyi, orta alanı Chamberlain-Amir-Gedson üçlüsünden kurmayı düşünüyor.
Onur ve Umut'un iki kanat beki olacağı maçta yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşamayacak Çalımbay, daha dinamik ve süratli bir orta alan kurmayı planlıyor. Kurt hoca, Chamberlain ile hücum anlamında daha fazla yaratıcılık arayabilir.