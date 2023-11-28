Rıza Çalımbay 56 günlük hasrete son verdi

Deplasman maçlarında galibiyeti unutan Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk deplasman maçında kazanarak 56 gün sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; DHA
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Rıza Çalımbay 56 günlük hasrete son verdi
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28 Kasım 2023 08:28
Son güncelleme 28 Kasım 2023 08:30
Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta kötü bir seriyi sonlandırma mutluluğu yaşadı. Siyah beyazlılar, bu sezon istediği sonuçları alamadığı deplasmanda 56 gün sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Dış sahadaki son galibiyetini 1 Ekim'de Konyaspor karşısında elde eden Kartal, 9. haftada Galatasaray'a ve 11. haftada Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu. Beşiktaş, 13. haftada Samsunspor'u yenerek deplasmandaki kötü performansına Çalımbay yönetiminde son vermeyi başardı.

5 maçın dördünü kazanmıştı

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başındaki ilk döneminde de etkili bir başlangıca imza atmıştı. Siyah-Beyazlı ekip, 2004-2005 sezonunun 18. haftasından itibaren göreve başlayan Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmıştı. 

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