Rivers: "Lakers'ta da özel muamele vardı, ama adamlar kazanıyor!"

Philadelphia 76ers antrenörü Doc Rivers, eski takımı LA Clippers'tayken, ekibin yıldızları Paul George ve Kawhi Leonard için yapılan özel muameleye karşı mücadele ettiğini söyledi.



ESPN'den Jackie McMullan ile konuşan Rivers, 2019-20 sezonunun Clippers kadrosundaki kimya sorunlarından bahsetti. Daha önceden, Montrezl Harrell gibi oyuncuların takımın iki yıldızına verilen özel muameleden hoşlanmadığına dair daha önce raporlar ortaya çıkmıştı.



Bu durum, NBA'de herkesin yıldızlara karşı nasıl muamele gösterildiğini bilmesine rağmen, Rivers'ın karşı çıktığını iddia ettiği bir şeydi:



"Çoğu doğru. Özel muamele vardı ama insanların anlamadığı şey, bundan hoşlanmayan ve karşı çıkan biri olduğumdu."



Rivers ayrıca, Los Angeles Lakers'ın süperstarlarına farklı davranılmasına rağmen iyi performans gösteren bir takıma iyi bir örnek olduğunu da sözlerine ekledi:



"Lakers harika bir örnek. Açıkça bilindiği üzere, LeBron James ve Anthony Davis farklı muamele görüyorlardı, ancak etrafındaki adamlar 'Kazandığımız sürece kimin umurunda' diyorlardı..."



