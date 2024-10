Rigas Skola: 'Galatasaray'dan korkmuyoruz!'

'Maksimum ilgiyi hak ediyorlar'

Temsilcimiz Galatasaray 'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Letonyalı rakibi RFS'nin (Rigas Futbola Skola) Başkanı Artjoms Milovs ve Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi Fanatik'e demeç verdi.Çok zor bir karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Ne yazık ki takımımızdaki önemli futbolcuların birçoğu sakat. Tam 1 ay sonra sona erecek olan ve liderliği sürdürdüğümüz ligde de önemli karşılaşmalarımız olduğundan oyuncu grubunu rotasyona tabii tutmak zorunda kalacağız. Pazartesi günü lig maçına çıktık, Galatasaray maçından 3 gün sonra ligde tekrar bir deplasman maçımız olacak ve son 24 günde 8. resmi maçımıza çıkacağız. Fakat karşımızda dünyanın en üst düzey forvetlerine sahip, Avrupa'da ses getirmiş en iyi takımlardan birisi olacak ve biz de elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız.Galatasaray, köklü bir geçmişe ve çok büyük oyunculara sahip büyük bir kulüp. Bizim için böyle büyük bir kulübü Riga'da ağırlamak harika olacak. Elbette iyi bir mücadele vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."Her şeyden önce sizin için de eşsiz bir deneyim olacak. Bildiğiniz üzere, Galatasaray'da çok özel yıldızlar var. Özellikle çekindiğiniz isim ya da isimler var mı?"Galatasaray'daki tüm oyuncuları elbette iyi tanıyoruz, ancak herhangi bir ismi işaret etmemiz çok mantıklı değil çünkü oyuncuların tamamı büyük yıldızlar ve takımımızdan da maksimum ilgiyi hak ediyorlar. Ancak eğer bir tanesini seçmemiz gerekirse, bu tabii ki Serie A'da gol krallığı da yaşamış olan Victor Osimhen olurdu.Biz iki yıl önce de Başakşehir'le oynamıştık. Hatta bir maçı kaybetmemiştik. Yani herkese büyük saygı duyuyoruz ama kimseden korkmuyoruz. Korkmak doğru kelime olmaz. Galatasaray'ın harika oyuncuları var. O yıldız oyuncular sezon başına bizim bütçemizin toplamından daha fazla kazanıyor. Bu çok şey anlatıyor. Ama biz korkmuyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Tabii ki Osimhen, Icardi, Torreira, Sanchez vs. büyük oyuncular. Ve onlarla rekabet etmek için sabırsızlanıyoruz.Biletleri tükenmiş bir stadyum bekliyoruz, deplasman tarafı hariç! Şaşırtıcı bir şekilde sadece 500 Galatasaraylı taraftar bekliyoruz, bu da beklediğimizden daha az. Özellikle de Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada ne kadar aktif olduklarını düşünürsek... Maç yaklaşık 10.500 kapasiteli Daugava Stadyumu'nda oynanacak. Deplasman tribününün yaklaşık 2.500 kişi olduğunu düşünürsek, 8.000 ila 8.500 civarlarında bir seyirci sayısı bekliyoruz."İlgi çok büyüktü ancak sorun şu ki Avrupa'dan Galatasaray'ı deplasmanda desteklemek isteyen birçok 10.000'lerce taraftarı ağırlamamız olası değil. Çok sayıda mesaj aldık ancak onlara normal tribün bileti satamayız çünkü deplasman taraftarlarından sorumlu oldukları için bu sürecin Galatasaray kulübünden geçmesi gerekiyor. Ancak böyle bir ihtimalle ilgili birçok e-posta aldım."Galatasaray tarafı başlangıçta 1000 koltuk ayırdı fakat daha sonra 500 koltuğu iade etti. Deplasman tribününün kapasitesi 2.500 olmasına rağmen eğer fazlaca talep olursa, elbette daha fazla bilet satmayı isteriz.Galatasaray'a 2.500 bilet teklif ettik. Sonunda 500 bilete ihtiyaçları olduğunu söylediler. Nedenleri ve kriterleri Galatasaray'a sormalısınız ama muhtemelen evet. Ben bunu bilmiyorum. Ama elbette ana tribünde de Türklerin olacağını tahmin ediyorum.Young Boys karşılaşmasında 3 maç ceza alması ve uzun yıllardır Galatasaray'a hizmet ederek kulübün sembol isimlerinden birisi olduğu gerçeği dışında detayları bilmiyorum. Aynı zamanda, Galatasaray gibi bir kulübün kaleciler arasında iyi bir seçime sahip olduğundan eminim. Dolayısıyla bu durumun sizin tarafınız için bir sorun olduğunu düşünmüyorum.: Açıkçası ben öyle düşünmüyorum. Muslera'yı Lazio'da oynadığı zamanlardan bile hatırlıyorum. Harika bir kaleci. Ama Galatasaray'ın her pozisyonda o kadar iyi oyuncuları var ki bir ya da iki eksik her şeyi değiştirmez. Sahip oldukları kalitenin dünya standartlarında olduğunu çok iyi biliyoruz.