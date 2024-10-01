Rigas Skola: 'Galatasaray'dan korkmuyoruz!'

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Letonyalı rakibi RFS'nin (Rigas Futbola Skola) Başkanı Artjoms Milovs ve Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi Fanatik'e demeç verdi.
"Avrupa Ligi'ndeki rakibiniz Galatasaray hakkında ne düşünüyorsunuz?"
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Çok zor bir karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Ne yazık ki takımımızdaki önemli futbolcuların birçoğu sakat. Tam 1 ay sonra sona erecek olan ve liderliği sürdürdüğümüz ligde de önemli karşılaşmalarımız olduğundan oyuncu grubunu rotasyona tabii tutmak zorunda kalacağız. Pazartesi günü lig maçına çıktık, Galatasaray maçından 3 gün sonra ligde tekrar bir deplasman maçımız olacak ve son 24 günde 8. resmi maçımıza çıkacağız. Fakat karşımızda dünyanın en üst düzey forvetlerine sahip, Avrupa'da ses getirmiş en iyi takımlardan birisi olacak ve biz de elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız.
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: Galatasaray, köklü bir geçmişe ve çok büyük oyunculara sahip büyük bir kulüp. Bizim için böyle büyük bir kulübü Riga'da ağırlamak harika olacak. Elbette iyi bir mücadele vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
'Maksimum ilgiyi hak ediyorlar'
"Her şeyden önce sizin için de eşsiz bir deneyim olacak. Bildiğiniz üzere, Galatasaray'da çok özel yıldızlar var. Özellikle çekindiğiniz isim ya da isimler var mı?"
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Galatasaray'daki tüm oyuncuları elbette iyi tanıyoruz, ancak herhangi bir ismi işaret etmemiz çok mantıklı değil çünkü oyuncuların tamamı büyük yıldızlar ve takımımızdan da maksimum ilgiyi hak ediyorlar. Ancak eğer bir tanesini seçmemiz gerekirse, bu tabii ki Serie A'da gol krallığı da yaşamış olan Victor Osimhen olurdu.
'Saygı duyuyoruz ama kimseden korkmuyoruz'
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: Biz iki yıl önce de Başakşehir'le oynamıştık. Hatta bir maçı kaybetmemiştik. Yani herkese büyük saygı duyuyoruz ama kimseden korkmuyoruz. Korkmak doğru kelime olmaz. Galatasaray'ın harika oyuncuları var. O yıldız oyuncular sezon başına bizim bütçemizin toplamından daha fazla kazanıyor. Bu çok şey anlatıyor. Ama biz korkmuyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Tabii ki Osimhen, Icardi, Torreira, Sanchez vs. büyük oyuncular. Ve onlarla rekabet etmek için sabırsızlanıyoruz.
'Sadece 500 Galatasaraylı taraftar bekliyoruz'
Riga elbette İstanbul'a kıyasla çok küçük bir şehir. İyi bir ev sahipliği yapacağınızdan da kuşkum yok. Maça ilgi hayli yüksek olur diye tahmin ediyorum. Rekor bir katılım bekliyor musunuz?
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Biletleri tükenmiş bir stadyum bekliyoruz, deplasman tarafı hariç! Şaşırtıcı bir şekilde sadece 500 Galatasaraylı taraftar bekliyoruz, bu da beklediğimizden daha az. Özellikle de Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada ne kadar aktif olduklarını düşünürsek... Maç yaklaşık 10.500 kapasiteli Daugava Stadyumu'nda oynanacak. Deplasman tribününün yaklaşık 2.500 kişi olduğunu düşünürsek, 8.000 ila 8.500 civarlarında bir seyirci sayısı bekliyoruz.
'Normal tribün bileti satamayız'
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: "İlgi çok büyüktü ancak sorun şu ki Avrupa'dan Galatasaray'ı deplasmanda desteklemek isteyen birçok 10.000'lerce taraftarı ağırlamamız olası değil. Çok sayıda mesaj aldık ancak onlara normal tribün bileti satamayız çünkü deplasman taraftarlarından sorumlu oldukları için bu sürecin Galatasaray kulübünden geçmesi gerekiyor. Ancak böyle bir ihtimalle ilgili birçok e-posta aldım."
'Galatasaray tarafı başlangıçta 1000 koltuk ayırdı'
"Galatasaray taraftarları normalde Avrupa deplasmanlarına yoğun ilgi gösterir. Bu sizin kulübünüzün uyguladığı bir limit mi? Bu rakamın düşük olmasının sebebi nedir? Mesela 3.000 bilet talebi gelse satmayı düşünür müsünüz?"
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Galatasaray tarafı başlangıçta 1000 koltuk ayırdı fakat daha sonra 500 koltuğu iade etti. Deplasman tribününün kapasitesi 2.500 olmasına rağmen eğer fazlaca talep olursa, elbette daha fazla bilet satmayı isteriz.
'Nedenleri ve kriterleri Galatasaray'a sormalısınız'
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: Galatasaray'a 2.500 bilet teklif ettik. Sonunda 500 bilete ihtiyaçları olduğunu söylediler. Nedenleri ve kriterleri Galatasaray'a sormalısınız ama muhtemelen evet. Ben bunu bilmiyorum. Ama elbette ana tribünde de Türklerin olacağını tahmin ediyorum.
'Muslera'nın yokluğu Galatasaray'ı etkilemez'
"Fernando Muslera, Galatasaray'ın en önemli isimlerinin başında gelse de cezası sebebiyle sahada olamayacak. Bunun sizin açınızdan bir avantaj olduğunu düşünüyor musunuz?"
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Young Boys karşılaşmasında 3 maç ceza alması ve uzun yıllardır Galatasaray'a hizmet ederek kulübün sembol isimlerinden birisi olduğu gerçeği dışında detayları bilmiyorum. Aynı zamanda, Galatasaray gibi bir kulübün kaleciler arasında iyi bir seçime sahip olduğundan eminim. Dolayısıyla bu durumun sizin tarafınız için bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: Açıkçası ben öyle düşünmüyorum. Muslera'yı Lazio'da oynadığı zamanlardan bile hatırlıyorum. Harika bir kaleci. Ama Galatasaray'ın her pozisyonda o kadar iyi oyuncuları var ki bir ya da iki eksik her şeyi değiştirmez. Sahip oldukları kalitenin dünya standartlarında olduğunu çok iyi biliyoruz.
"Avrupa Ligi'ndeki rakibiniz Galatasaray hakkında ne düşünüyorsunuz?"
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Çok zor bir karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Ne yazık ki takımımızdaki önemli futbolcuların birçoğu sakat. Tam 1 ay sonra sona erecek olan ve liderliği sürdürdüğümüz ligde de önemli karşılaşmalarımız olduğundan oyuncu grubunu rotasyona tabii tutmak zorunda kalacağız. Pazartesi günü lig maçına çıktık, Galatasaray maçından 3 gün sonra ligde tekrar bir deplasman maçımız olacak ve son 24 günde 8. resmi maçımıza çıkacağız. Fakat karşımızda dünyanın en üst düzey forvetlerine sahip, Avrupa'da ses getirmiş en iyi takımlardan birisi olacak ve biz de elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız.
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: Galatasaray, köklü bir geçmişe ve çok büyük oyunculara sahip büyük bir kulüp. Bizim için böyle büyük bir kulübü Riga'da ağırlamak harika olacak. Elbette iyi bir mücadele vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
'Maksimum ilgiyi hak ediyorlar'
"Her şeyden önce sizin için de eşsiz bir deneyim olacak. Bildiğiniz üzere, Galatasaray'da çok özel yıldızlar var. Özellikle çekindiğiniz isim ya da isimler var mı?"
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Galatasaray'daki tüm oyuncuları elbette iyi tanıyoruz, ancak herhangi bir ismi işaret etmemiz çok mantıklı değil çünkü oyuncuların tamamı büyük yıldızlar ve takımımızdan da maksimum ilgiyi hak ediyorlar. Ancak eğer bir tanesini seçmemiz gerekirse, bu tabii ki Serie A'da gol krallığı da yaşamış olan Victor Osimhen olurdu.
'Saygı duyuyoruz ama kimseden korkmuyoruz'
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: Biz iki yıl önce de Başakşehir'le oynamıştık. Hatta bir maçı kaybetmemiştik. Yani herkese büyük saygı duyuyoruz ama kimseden korkmuyoruz. Korkmak doğru kelime olmaz. Galatasaray'ın harika oyuncuları var. O yıldız oyuncular sezon başına bizim bütçemizin toplamından daha fazla kazanıyor. Bu çok şey anlatıyor. Ama biz korkmuyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Tabii ki Osimhen, Icardi, Torreira, Sanchez vs. büyük oyuncular. Ve onlarla rekabet etmek için sabırsızlanıyoruz.
'Sadece 500 Galatasaraylı taraftar bekliyoruz'
Riga elbette İstanbul'a kıyasla çok küçük bir şehir. İyi bir ev sahipliği yapacağınızdan da kuşkum yok. Maça ilgi hayli yüksek olur diye tahmin ediyorum. Rekor bir katılım bekliyor musunuz?
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Biletleri tükenmiş bir stadyum bekliyoruz, deplasman tarafı hariç! Şaşırtıcı bir şekilde sadece 500 Galatasaraylı taraftar bekliyoruz, bu da beklediğimizden daha az. Özellikle de Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada ne kadar aktif olduklarını düşünürsek... Maç yaklaşık 10.500 kapasiteli Daugava Stadyumu'nda oynanacak. Deplasman tribününün yaklaşık 2.500 kişi olduğunu düşünürsek, 8.000 ila 8.500 civarlarında bir seyirci sayısı bekliyoruz.
'Normal tribün bileti satamayız'
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: "İlgi çok büyüktü ancak sorun şu ki Avrupa'dan Galatasaray'ı deplasmanda desteklemek isteyen birçok 10.000'lerce taraftarı ağırlamamız olası değil. Çok sayıda mesaj aldık ancak onlara normal tribün bileti satamayız çünkü deplasman taraftarlarından sorumlu oldukları için bu sürecin Galatasaray kulübünden geçmesi gerekiyor. Ancak böyle bir ihtimalle ilgili birçok e-posta aldım."
'Galatasaray tarafı başlangıçta 1000 koltuk ayırdı'
"Galatasaray taraftarları normalde Avrupa deplasmanlarına yoğun ilgi gösterir. Bu sizin kulübünüzün uyguladığı bir limit mi? Bu rakamın düşük olmasının sebebi nedir? Mesela 3.000 bilet talebi gelse satmayı düşünür müsünüz?"
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Galatasaray tarafı başlangıçta 1000 koltuk ayırdı fakat daha sonra 500 koltuğu iade etti. Deplasman tribününün kapasitesi 2.500 olmasına rağmen eğer fazlaca talep olursa, elbette daha fazla bilet satmayı isteriz.
'Nedenleri ve kriterleri Galatasaray'a sormalısınız'
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: Galatasaray'a 2.500 bilet teklif ettik. Sonunda 500 bilete ihtiyaçları olduğunu söylediler. Nedenleri ve kriterleri Galatasaray'a sormalısınız ama muhtemelen evet. Ben bunu bilmiyorum. Ama elbette ana tribünde de Türklerin olacağını tahmin ediyorum.
'Muslera'nın yokluğu Galatasaray'ı etkilemez'
"Fernando Muslera, Galatasaray'ın en önemli isimlerinin başında gelse de cezası sebebiyle sahada olamayacak. Bunun sizin açınızdan bir avantaj olduğunu düşünüyor musunuz?"
RFS Başkanı Artjoms Milovs: Young Boys karşılaşmasında 3 maç ceza alması ve uzun yıllardır Galatasaray'a hizmet ederek kulübün sembol isimlerinden birisi olduğu gerçeği dışında detayları bilmiyorum. Aynı zamanda, Galatasaray gibi bir kulübün kaleciler arasında iyi bir seçime sahip olduğundan eminim. Dolayısıyla bu durumun sizin tarafınız için bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
RFS Medya ve İletişimden Sorumlu Yöneticisi Paulius Jakelis: Açıkçası ben öyle düşünmüyorum. Muslera'yı Lazio'da oynadığı zamanlardan bile hatırlıyorum. Harika bir kaleci. Ama Galatasaray'ın her pozisyonda o kadar iyi oyuncuları var ki bir ya da iki eksik her şeyi değiştirmez. Sahip oldukları kalitenin dünya standartlarında olduğunu çok iyi biliyoruz.