Rıdvan Dilmen: 'Tartışma konusu yapmamak lazım'

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Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tartışılan sarı kartları hakkında yorumlarda bulundu.
Rıdvan Dilmen, "Futbolda oyuncu ve teknik adamın bir hesabı vardır. Haftaya ADS sonrasında Rizespor maçı ve Fenerbahçe maçına çıkacağım. Sınırdaki oyuncular için daha iyi fırsat yoktur. Torreira ve Barış Alper kasıtlı görmedi. Muslera bence bilerek gördü, Abdülkerim'i yolda olduğum için göremedim. Çok tartışma konusu yapmamak gerekir bu dünyanın her yerinde böyle." dedi.
Galatasaray, Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tartışılan sarı kartları hakkında yorumlarda bulundu.
Rıdvan Dilmen, "Futbolda oyuncu ve teknik adamın bir hesabı vardır. Haftaya ADS sonrasında Rizespor maçı ve Fenerbahçe maçına çıkacağım. Sınırdaki oyuncular için daha iyi fırsat yoktur. Torreira ve Barış Alper kasıtlı görmedi. Muslera bence bilerek gördü, Abdülkerim'i yolda olduğum için göremedim. Çok tartışma konusu yapmamak gerekir bu dünyanın her yerinde böyle." dedi.