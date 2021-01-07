Rıdvan Dilmen: 'İki takım da birbirinden korkuyor'

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor karşısında ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu değerlendirdi.

İlk yarıda çıkan kartlara değinen Rıdvan Dilmen, "Şu tempoda 6 sarı kart çok. Acayip heyecanlı maçlarda 3-4 olabilir de bu maçta çok. Alanyaspor çok özgüven kazanmış bir takım ve kazansa 33 puanla ikinci oluyor. Alanyaspor son 4 deplasmanda puan alamamış ve şampiyonluk yarışında! Ligimizi çok iyi anlatıyor bu tablo." ifadelerini kullandı.



İlk 11'in doğru olduğunu kaydeden Rıdvan Dilmen, "Erol Bulut'un 11 tercihleri doğru. Mert Hakan Yandaş'ın rotasyona girdiğini düşünüyorum. Maç zor olacaktı ama gol Fenerbahçe'yi bozdu. Aslında Alanyaspor'u da bozdu. İki takım da birbirinden korkuyor. Sinan Gümüş'ün ortası gol oldu." diye konuştu.



Fenerbahçe'nin geride oynamasına değinen yorumcu, "Fenerbahçe maçı böyle geride oynayarak bitiremez, ikinci golü bulamaları lazım. Orta bayraklarda kale olsa Alanyaspor 5-1 öndeydi. Anlaşılan şu ki Fenerbahçe önde baskı yapmayacak, o zaman savunmayı ikinci bölgeye çıkarmalı." mesajını verdi.



ERMAN TOROĞLU: "ALANYA İYİ OYNUYOR; GOL ATMALI"



Erman Toroğlu ise, "İlk yarıda çok net gol pozisyonu yok. Vitaminsiz pozisyonlar var. Fenerbahçe'nin golünde Sinan orta mı attı, kaleye mi vurdu, kendisine sormak lazım. Sahaya yayılış ile, oyunun ve maçın hakimi net Alanya. Fenerbahçe, Alanya'nın hücumlarını keserek ani çıkarsam gol bulurum diyor ve böyle pozisyonlar da yakaladı. Alanya rahat oynuyor ama gol atması lazım. Alanya, iyi futbol oynuyor, maça da hakim ama pozisyonu yok. Taktik savaşı var, 60'dan sonra ne olacağını göreceğiz" dedi.