Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor yorumu

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Trabzonspor'un en geç 33. haftada şampiyonluğunu ilan edeceğini kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor yorumu
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13 Mart 2022 13:52
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor için bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilmen, "Tahminimce Trabzonspor, ligde en geç 32. haftada (10 Nisan) veya 33. haftada (17 Nisan) matematiksel olarak şampiyonluğu garantiler. Tabii ligde ve ikinci ve üçüncü olmak da önemli. Ligi ikinci bitiren takım, Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Trabzonspor'un ligin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Bu durumda lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne katılacak. Bu yüzden de iddiasız bir lig oynanmıyor, onu söyleyeyim. 4 takımın düşecek olması da zorlu döneme girildiğini gösteriyor. Trabzonspor'un 10 veya 17 Nisan'da atacağı şampiyonluk turu, ligi, Avrupa Ligi yolunda bitirmiş oluyor. Küme düşme hattında da kopmalar başladı. Ama doğru hakem ve VAR atamaları ve yönetimlerine en çok ihtiyacın olduğu dönemde kısıtlı kadroyla bizi nasıl bir sezon sonu bekliyor; açıkçası merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

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