  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Rıdvan Dilmen: "Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Obradovic'idir"

NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'ın dünya çapında bir teknik direktör olduğunu iddia etti.

Kaynak: Sporx.com
Rıdvan Dilmen: 'Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Obradovic'idir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2018 18:52
NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'ın dünya çapında bir teknik direktör olduğunu iddia etti.

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin Obradovic'i olduğunu ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe şampiyon olamasa da dünya çapında, yeni nesil bir teknik direktörü var artık. Aykut Kocaman 40 cümle kursun bir sorun çıkmaz, kimseyi kırmaz rencide etmez, Şenol Güneş de böyle bir hoca diyebiliriz. Al Koç Fenerbahçe futbol takımına da bir Obradovic lazım demiş ama Fenerbahçe'nin Obradovic'i Aykut Kocaman'dır." dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için