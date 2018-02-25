Rıdvan Dilmen: 'Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin Obradovic'idir'

NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'ın dünya çapında bir teknik direktör olduğunu iddia etti.Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin Obradovic'i olduğunu ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe şampiyon olamasa da dünya çapında, yeni nesil bir teknik direktörü var artık. Aykut Kocaman 40 cümle kursun bir sorun çıkmaz, kimseyi kırmaz rencide etmez, Şenol Güneş de böyle bir hoca diyebiliriz.." dedi.