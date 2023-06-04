Ricardo Quaresma, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Quaresma, "Çok mutlu olduğum bir ülkeye dönüyorum. Arkadaşlarımla görüşeceğim ve İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini izleyeceğim. Beşiktaş ve Türkiye, her zaman kalbimde." ifadelerini kullandı.
39 yaşındaki Quaresma, Beşiktaş formasıyla çıktığı 227 resmi maçta 38 gol 77 asistlik performans göstermişti.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Quaresma, "Çok mutlu olduğum bir ülkeye dönüyorum. Arkadaşlarımla görüşeceğim ve İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini izleyeceğim. Beşiktaş ve Türkiye, her zaman kalbimde." ifadelerini kullandı.
39 yaşındaki Quaresma, Beşiktaş formasıyla çıktığı 227 resmi maçta 38 gol 77 asistlik performans göstermişti.