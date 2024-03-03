Ricardo Quaresma: 'Evimizde iyiyiz, kazanmalıyız'

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, derbi öncesi açıklamalarda bulundu.
Ricardo Quaresma yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Fenerbahçe maçları diğerlerine göre farklıdır. Herkes Galatasaray ve Fenerbahçe statlarından bahseder ama hep söylerim Beşiktaş Stadı'nın dünyada eşi benzeri yok. Çünkü taraftarlar ve stat çok özel, atmosfer çok güzel." dedi.
Quaresma ayrıca, "Orada oynamak ve o formayı taşımak hep gurur olmuştur. Herkes bilir ki bu maçları oynamayı çok severdim. Beşiktaş kazanacaktır ve kazanmalı da. Sezon sonunda Avrupa potasında olmak istiyorsa kazanmalı. Evimizde biz en iyiyiz ve kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.
Ricardo Quaresma yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Fenerbahçe maçları diğerlerine göre farklıdır. Herkes Galatasaray ve Fenerbahçe statlarından bahseder ama hep söylerim Beşiktaş Stadı'nın dünyada eşi benzeri yok. Çünkü taraftarlar ve stat çok özel, atmosfer çok güzel." dedi.
Quaresma ayrıca, "Orada oynamak ve o formayı taşımak hep gurur olmuştur. Herkes bilir ki bu maçları oynamayı çok severdim. Beşiktaş kazanacaktır ve kazanmalı da. Sezon sonunda Avrupa potasında olmak istiyorsa kazanmalı. Evimizde biz en iyiyiz ve kazanmalıyız." ifadelerini kullandı.
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