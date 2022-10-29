Kadroda düşünülmediği için bu sezon Rezerv Lig'de 4 maça çıkan 27 yaşındaki Emre Taşdemir, Galatasaray'daki ilk, Süper Lig kariyerindeki ikinci golünü Karagümrük filelerine gönderdi.



Sarı kırmızılılarda 457 günlük aranın ardından forma şansı bulan Emre Taşdemir 11'e golle döndü. Kazımcan'ın sakatlığı sonrası sol bekte yabancı kullanmak istemeyen Okan Buruk'un Karagümrük karşısında görev verdiği 27 yaşındaki futbolcu 60. dakikada takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.



2021-22'yi Giresun'da kiralık geçiren, bu sezon Rezerv Lig'de 4 maça çıkan Emre, A Takım'da son olarak 28 Temmuz 2021'de Devler Ligi elemesinde PSV'ye karşı oynadı.



SON GOLÜNÜ 2016'DA BEŞİKTAŞ'A ATTI



Emre Taşdemir, Ocak 2019'da geldiği Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşarken Süper Lig kariyerinde de 2. kez topu ağlarla buluşturdu. Emre dünden önce tek golünü 10 aralık 2016'da Bursaspor formasıyla Beşiktaş'a atmıştı.



"BU DUYGULARIN TARİFİ YOK, ÇOK MUTLUYUM"



Emre maç sonu ise "Bu duygunun tarifi yok, kelimelerle anlatamam. Hayatımda giydiğim en özel formalardan (Cumhuriyet Bayramı) biriydi. Bugünü de golle bitirdiğin için çok mutluyum. Okan hocaya bana şans verdiği için teşekkür ederim" dedi.































