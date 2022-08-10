Rezerv Lig'de ilk hafta tamamlandı

Bu sezon ilk kez uygulanan Rezerv Lig'de ilk hafta geride kaldı.

Haber; AA
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Rezerv Lig'de ilk hafta tamamlandı
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09 Ağustos 2022 20:27
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ilk hafta sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde 3 maç yapıldı. Arabam.com Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, Kasımpaşa konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-1 mağlup etti. HangiKredi Ümraniyespor da dış sahada Fenerbahçe'yi 4-1 yendi.

Tamamlanan ilk haftanın ardından +6 averajı bulunan Kasımpaşa, liderlik koltuğuna oturdu.

Sonuçlar

İlk hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Trabzonspor: 3-2

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 1-0

Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-4

MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 1-3

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 1-7

Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 1-4

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