Red Bull pilotu Costa, Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir gösteri uçuşu yapacak

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 18-20 Eylül'de Türkiye'de yapılacak 5. ayağının açılışında Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour'un ilk gösteri uçuşunu gerçekleştirecek.



İtalyan pilot, Marmaris'teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği bir gösteri uçuşu yapacak.



Daha önce İstanbul'da benzer bir gösteri gerçekleştiren Costa, "İstanbul üzerinde uçmak inanılmaz bir deneyimdi. O müthiş kalabalığı hiçbir zaman unutamayacağım. Şovun ardından o kadar güzel mesajlar aldım ki anlatamam. Şimdi sıra Marmaris'te." ifadelerini kullandı.



