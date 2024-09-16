Recep Karatepe: "Bu takımla gurur duydum"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Recep Karatepe: 'Bu takımla gurur duydum'
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16 Eylül 2024 00:27
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 1-0 yendikleri maçla ilgili, "Takımımın oyunuyla, oyuncuların isteği ve arzusuyla gurur duyuyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karatepe, galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Aldıkları 3 puanın kendileri için önemli olduğunu belirten Karatepe, şunları kaydetti:

"Erzurumspor FK, geçen yıldan belli noktalarda kadrosunu korumuş, belli bir oyun sistemi olan, hocası ve oyuncu iskelet yapısı aynı olan bir takım. Müsabaka genelinde rakip oyunu soğuttuğu için ritmimiz düştü. Çok fazla oyun durduğu zaman o ritmi yakalamıyoruz. Umarım ileriki maçlarda biraz daha tempo yaparız. 1. Lig'de, Süper Lig ayarını yakalamamız lazım. Oyuncularımın taktik disiplini, oyuna bağlılıkları, savunmadaki tutum ve davranışları, gol atmak için iştahları iyiydi. Söylediklerimin hepsini fazlasıyla yerine getirdiler. Takımımın oyunuyla, oyuncuların isteği ve arzusuyla gurur duyuyorum."

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