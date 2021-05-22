Rebrov AEK'ya imzaya gidiyor

Ferencvaros ile yollarını ayıran Sergei Rebrov, Yunanistan ekibi AEK ile sözleşme görüşmeleri için Atina'ya gidiyor. Rebrov'un yıllık 1 milyon euro karşılığında AEK'in başına geçmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rebrov AEK'ya imzaya gidiyor
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22 Mayıs 2021 01:21
Ferencvaros ile yollarını ayıran Ukraynalı teknik adam Sergei Rebrov'un Yunanistan'a imza atmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Şubat'ta Macar ekibinden ayrılan Rebrov'un Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Macar basını Rebrov'un AEK'e yıllık 1 milyon euro karşılığında imza atacağını belirterek son görüşmelerin yapılması için Rebrov'un Atina'ya gittiğini duyurdu.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Rebrov'un adı geçtiğimiz yıl sarı lacivertli takımın teknik direktörlüğü için de geçmişti.

Ferencvaros'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.


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