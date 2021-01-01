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Reaves'in 'Taşralı Kobe' lakabı nereden geliyor?

Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncusu Austin Reaves, 'Taşralı Kobe' lakabının nereden geldiğinin hikayesini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yeni oyuncusu Austin Reaves, 'Taşralı Kobe' lakabının nereden geldiğinin hikayesini anlattı.

Lakers'ın Draft edilmemiş olan çaylağı Reaves, Lakers'ın medya günü oturumunda muhabirlere verdiği röportajda "Taşralı Kobe" lakabının nasıl ortaya çıktığını açıkladı:

"Oklahoma'daki ilk yılımda bir asistan öğrenci vardı, bir gün bana gelip 'Taşralı Kobe' diye seslenmişti ve sonra takım arkadaşlarından biri duyunca, öyle kalmıştı. Üç yıl boyunca çevrede herkes beni öyle biliyordu. Zaten Arkansas'luyum, yani ücra bir yerden. O yüzden isim biraz uyuyor."

Reaves, bu hafta başlarında Lakers ile iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı. İlk yılı kısmi garantili olan genç oyuncunun kontratının ikinci yılı ise takım opsiyonlu.


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