Real Sociedad, Celta Vigo'yu kupada yarış dışı bıraktı

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad, Celta Vigo'yu 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad, Celta Vigo'yu kupada yarış dışı bıraktı
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24 Ocak 2024 01:29
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Real Sociedad 2-0 kazandı. 

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mikel Oyarzabal ile 66. dakikada Sheraldo Becker kaydetti. 

Celta Vigo'nun tek golü 90+2'de Lucas de la Torre'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Sociedad adını yarı finale yazdırdı. Celta Vigo, Kral Kupası'na veda etti.

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