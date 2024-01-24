İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Celta Vigo ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Real Sociedad 2-0 kazandı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mikel Oyarzabal ile 66. dakikada Sheraldo Becker kaydetti.
Celta Vigo'nun tek golü 90+2'de Lucas de la Torre'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Sociedad adını yarı finale yazdırdı. Celta Vigo, Kral Kupası'na veda etti.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mikel Oyarzabal ile 66. dakikada Sheraldo Becker kaydetti.
Celta Vigo'nun tek golü 90+2'de Lucas de la Torre'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Sociedad adını yarı finale yazdırdı. Celta Vigo, Kral Kupası'na veda etti.