Real Madrid'in 'A planı' Zeljko Obradovic

A PLANI ZELJKO OBRADOVIC

REAL MADRID'DE 3 SEZON ÇALIŞTI

Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso'nun geleceği soru işareti haline geldi.Madrid merkezli spor gazetesi Marca'da 24 Şubat'ta Pablo Laso ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinde anlaşıldığı ve İspanyol başantrenörün bu konuda istekli davrandığı belirtilse de kulüp cephesinden bu haberler doğrulanmadı.Real Madrid'in Kral Kupası'nı Barcelona'ya kaptırması ve THY EuroLeague'de son 9 maçta 5 mağlubiyet alınması Laso'nun durumunun yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.Real Madrid'in basketbol operasyonlarını yürüten yönetim kurulu üyesi Juan Carlos Sanchez'e dayandırılan haberlerde; Real Madrid'in Laso sonrası dönem için de planlar yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'den ayrılan ve bu sezon takım çalıştırmama kararı alan Zeljko Obradovic ismi üzerinde de yoğunlaşıldığı bilgisi verildi.Real Madrid basketbolunun efsanelerinden biri olarak gösterilen ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen Real Madrid basketbolunun 90. yılı töreninde de mesajı yayınlanan Obradovic'in Laso sonrası için 'A Planı' olduğu kaydedildi. Obradovic dışında başka isimlere de bakıldığı ancak sezonun devamının da Laso'nun kaderi için kritik olduğu vurgulandı.Real Madrid'in Barcelona maçında ağır bir yenilgi alması veya sezonun devamında istenilen hedeflere ulaşılamaması durumunda Pablo Laso ile yolların ayrılacağı ve ilk olarak Zeljko Obradovic'e teklif yapılacağının da altı çizildi.1994 ila 1997 yılları arasında Real Madrid'de çalışan Zeljko Obradovic, kulübün 15 yıllık Avrupa şampiyonluğu hasretini bitirmişti. 1997'de Real Madrid'e Saporta Kupası zaferini de getirmişti.