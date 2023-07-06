Avrupa'da bu transfer dönemine damgasını vuran isim Arda Güler. Kıtanın neredeyse tüm devlerinin girişimde bulunduğu Türk futbolunun süper çocuğu için son olarak Barcelona ve Real Madrid kıyasıya bir rekabete girmişti. Barcelona, sportif direktörü Deco'u Türkiye'ye gönderdi. Katalanlar, Başkan Ali Koç'la iyi ilişkiler sayesinde 18 yaşındaki yıldızı kadroya katma konusunda son derece emindi. Ancak Real Madrid'in son dakika atağıyla Arda'yı ikna etmesi gündeme bomba gibi düştü.
ALİ KOÇ AÇIKLADI: "FENERBAHÇE'DE OLMAYACAK"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde konuşan Ali Koç, "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak" dedi.
BONUSLARLA BİRLİKTE KASAYA 30 MİLYON EURO GİRECEK
Fenerbahçe ve Arda Güler'i transfer için ikna eden Real Madrid'in ödeyeceği bonservis bedeli netlik kazandı. Eflatun-beyazlılar Arda Güler için 20 milyon euroluk bonservis bedeli ödeme kararı aldı. İspanyol devinin bu rakamı nakit olarak ödeyeceği belirtildi. Real Madrid'in serbest kalma maddesi olan 17 milyon 500 bin eurodan daha fazla bir ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte sarı-lacivertli kulübün kasasına yaklaşık 30 milyon euro gireceği ve Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan da pay alacağı belirtildi.
İSPANYA ARDA'YI KONUŞUYOR
İspanya'da yayın yapan 4 büyük spor gazetesinin 3'ünün ilk sayfasının manşetinde Arda Güler vardı. Marca, "Madrid, Güler transferinde Barça'yı yendi" başlığını kullandı. Peş peşe 3 gün genç yeteneğe ilk sayfasında yer veren Sport, "Madrid'den Güler için büyük teklif" ifadeleriyle haberi okuyucularına duyurdu.
XABI ALONSO FAKTÖRÜYLE BAYER LEVERKUSEN'E KİRALANABİLİR
Real Madrid'in bu sezon 18 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutup tutmayacağı ise belirsiz. İspanyol devi, Milli yıldızı Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen'e kiralayabilir. Bunun iki nedeni var. İlki, 2024'ün yazında ayrılacak olan Carlo Ancelotti'nin yerine Alonso'nun getirilmesi planlanıyor. Böylece Arda, Real Madrid'de yeni hocası olması muhtemel başarılı teknik adamla Leverkusen'de çalışmış olacak. Diğer sebep ise Alman ekibinin son yıllarda genç yeteneklerin gelişimi konusunda parmak ısırtan bir performans sergilemesi.
ALİ KOÇ AÇIKLADI: "FENERBAHÇE'DE OLMAYACAK"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde konuşan Ali Koç, "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak" dedi.
BONUSLARLA BİRLİKTE KASAYA 30 MİLYON EURO GİRECEK
Fenerbahçe ve Arda Güler'i transfer için ikna eden Real Madrid'in ödeyeceği bonservis bedeli netlik kazandı. Eflatun-beyazlılar Arda Güler için 20 milyon euroluk bonservis bedeli ödeme kararı aldı. İspanyol devinin bu rakamı nakit olarak ödeyeceği belirtildi. Real Madrid'in serbest kalma maddesi olan 17 milyon 500 bin eurodan daha fazla bir ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte sarı-lacivertli kulübün kasasına yaklaşık 30 milyon euro gireceği ve Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan da pay alacağı belirtildi.
İSPANYA ARDA'YI KONUŞUYOR
İspanya'da yayın yapan 4 büyük spor gazetesinin 3'ünün ilk sayfasının manşetinde Arda Güler vardı. Marca, "Madrid, Güler transferinde Barça'yı yendi" başlığını kullandı. Peş peşe 3 gün genç yeteneğe ilk sayfasında yer veren Sport, "Madrid'den Güler için büyük teklif" ifadeleriyle haberi okuyucularına duyurdu.
XABI ALONSO FAKTÖRÜYLE BAYER LEVERKUSEN'E KİRALANABİLİR
Real Madrid'in bu sezon 18 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutup tutmayacağı ise belirsiz. İspanyol devi, Milli yıldızı Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen'e kiralayabilir. Bunun iki nedeni var. İlki, 2024'ün yazında ayrılacak olan Carlo Ancelotti'nin yerine Alonso'nun getirilmesi planlanıyor. Böylece Arda, Real Madrid'de yeni hocası olması muhtemel başarılı teknik adamla Leverkusen'de çalışmış olacak. Diğer sebep ise Alman ekibinin son yıllarda genç yeteneklerin gelişimi konusunda parmak ısırtan bir performans sergilemesi.