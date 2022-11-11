İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Cadiz ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki mücadeleyi Carlo Ancelotti'in ekibi 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Eder Militao ve 70. dakikada Toni Kroos attı. Konuk ekip Cadiz'in tek golü 82. dakikada Lucas Perez'den geldi.



Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde iki maç sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. Cadiz, 11 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Valladolid deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Almeria'yı konuk edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ