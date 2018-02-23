Real Madrid, Gareth Bale için kararını verdi!

'in'deki geleceği yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. İspanyol Marca gazetesinin iddiasına göre Real Madrid, sezon sonunda Bale ile yollarını ayıracak.2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon Euro'ya transfer edilen ve dönemin en pahalı futbolcusu olan Bale, son zamanlarda yaşadığı sakatlık sorunları ve formsuzluğunun ardından teknik direktör Zinedine Zidane'ın gözünden düştü. Şampiyonlar Ligi'nde PSG, La Liga'da ise Sociedad ve Leganes maçlarında yedek kulübesinde bırakılan Bale'in sezon sonunda Real Madrid ile yollarını ayıracağı belirtildi.Sakatlığı nedeniyle Real Madrid'de 78 maç kaçıran Galli yıldız için kararını veren Real Madrid, yeni sezonda yıldız bir transfer yapabilmek adına Bale ile yollarını ayıracak. Gareth Bale için Premier Lig takımlarından Manchester United'ın ciddi şekilde ilgilendiği iddia ediliyor.Geçtiğimiz günlerde konuşan Gareth Bale'in menajeri Jonathan Barnett, Neymar'ın 222 milyon Euro'ya transfer olduğunu hatırlatmış ve Bale'in değerinin de en az Neymar kadar olduğunu söylemişti.