Real Madrid evinde 3 gol attı, kazandı!

İspanya LaLiga 7. hafta maçında Real Madrid, sahasında Alaves'i 3-2 mağlup etti.

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Real Madrid evinde 3 gol attı, kazandı!
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25 Eylül 2024 00:04
İspanya LaLiga 7. hafta maçında Real Madrid, sahasında Alaves ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Lucas Vazquez, 40. dakikada Kylian Mbappe, 48. dakikada Rodrygo kaydetti. Alaves'in golleri 85. dakikada Benavidez, 86. dakikada ise Kike'den geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 80. dakikada Kylian Mbappe'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 17'ye çıkardı. Alaves ie 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Alaves ise Getafe'ye konuk olacak.

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