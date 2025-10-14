14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Real Madrid'den Vinicius Jr. kararı!

Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr için Suudi Arabistan ekiplerinden astronomik bir teklif gelmesi halinde gelen teklifi değerlendirecek.

calendar 14 Ekim 2025 16:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Real Madrid forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. Suudi Arabistan'a transfer olabilir.

Sky Sports'un aktardığına göre Real Madrid yedi yıldır formasını terleten süper starına ocak ayında gelmesi olası bir astronomik teklifte satışına onay verecek.

PERFORMANSI

Vinicius Jr. Real Madrid forması giydiği sekiz sezonda şuana kadar çıktığı 332 karşılaşmada 110 kere ağları havalandırırken 82 kere gol pası verdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
