Real Madrid'de karar verildi: Carlo Ancelotti

Real Madrid, Carlo Ancelotti ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalamak için kısa sürede masaya oturacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid'de karar verildi: Carlo Ancelotti
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27 Kasım 2023 18:09
La Liga ekiplerinden Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Real Madrid, bu yılın son günlerinde Carlo Ancelotti ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelere başlayacak.

ANCELOTTI SICAK BAKIYOR

Haberde, Madrid ekibinin 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği Ancelotti'nin de takımın başında kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Öte yandan Brezilya Milli Takımı'nın da ilgisi bulunan Carlo Ancelotti'nin, Brezilya'nın ilgisine karşın Real Madrid'de kalmayı öncelik olarak gördüğüne yer verildi.

Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı garantilerken La Liga'da 35 puanla zirve yarışını sürdürüyor.

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