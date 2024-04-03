Real Madrid'de kaleci Kepa için karar verildi

Real Madrid, sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Kepa Arrizabalaga'yı yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de kaleci Kepa için karar verildi
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03 Nisan 2024 16:45
Bu sezon kaleci konusunda şanssız bir dönem geçiren Real Madrid, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga için de kararını verdi. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, yeni sezonda Kepa Arrizabalaga'nın bonservisini almayı düşünmüyor. 

Haberde, Real Madrid'in Courtois'in sakatlığında kaleyi koruyan Andriy Lunin'in 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmayı planladığı belirtildi. Böylece Kepa Arrizabalaga, sezon sonunda Premier Lig ekibi Chelsea'ye geri dönecek. 

SEZON PERFORMANSI 

Real Madrid formasıyla 18 maçta forma giyen Kepa, bu karşılaşmalarda kalesinde 18 gol görürken, 7 maçta da kalesini gole kapadı. 

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