Raul Asencio: "Real Madrid'de hedefim Şampiyonlar Ligi"

Real Madrid'in genç savunma oyuncusu Raul Asencio, İspanyol ekibinde Şampiyonlar Ligi kazanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Raul Asencio: 'Real Madrid'de hedefim Şampiyonlar Ligi'
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18 Mart 2025 18:31
Real Madrid'in savunma oyuncularından Raul Asencio, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Asencio, "Uzun yıllar Real Madrid'de kalmak ve bu kulüple Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyorum." dedi.

10 yıl sonra kendisini nerede gördüğü sorulan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nda. Burada kalmak istiyorum." yanıtını verdi.

Real Madrid'de bu sezon 29 maçta süre bulan Asencio, 2 asist yaptı.

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