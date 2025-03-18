Raul Asencio: 'Real Madrid'de hedefim Şampiyonlar Ligi'

Real Madrid'in savunma oyuncularından Raul Asencio, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.



Asencio, "Uzun yıllar Real Madrid'de kalmak ve bu kulüple Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyorum." dedi.



10 yıl sonra kendisini nerede gördüğü sorulan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nda. Burada kalmak istiyorum." yanıtını verdi.



Real Madrid'de bu sezon 29 maçta süre bulan Asencio, 2 asist yaptı.



