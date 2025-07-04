Rashica ayrılırsa, Beşiktaş'ın rotası Vaclav Cerny

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
RASHICA'YA BUNDESLIGA KANCASI
Siyah-beyazlılar'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'nın Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Yönetimin de bu gelişme sonrası 27 yaşındaki oyuncunun ayrılığı için Alman ekibiyle bonservis görüşmelerine başladığı ifade ediliyor.
ROTA CERNY
Ayrılığın gerçekleşmesi halinde sağ kanada takviye yapacak yönetimin gündeminde geçen sezon kiralık olarak oynadığı Glasgow Rangers'daki performansıyla dikkat çeken Vaclav Cerny bulunuyor. Beşiktaş'ın bonservisi Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki futbolcu için Alman ekibiyle temaslara başlayıp teklifte bulunması bekleniyor.
Wolfsburg'un 2 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcu için 10-12 milyon Euro arası bir bedel talep ettiği de gelen haberler arasında.
Cerny geçen sezon İskoç ekibinin formasıyla 52 maçı çıkıp söz konusu mücadelelerde 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
RASHICA'YA BUNDESLIGA KANCASI
Siyah-beyazlılar'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'nın Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Yönetimin de bu gelişme sonrası 27 yaşındaki oyuncunun ayrılığı için Alman ekibiyle bonservis görüşmelerine başladığı ifade ediliyor.
ROTA CERNY
Ayrılığın gerçekleşmesi halinde sağ kanada takviye yapacak yönetimin gündeminde geçen sezon kiralık olarak oynadığı Glasgow Rangers'daki performansıyla dikkat çeken Vaclav Cerny bulunuyor. Beşiktaş'ın bonservisi Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki futbolcu için Alman ekibiyle temaslara başlayıp teklifte bulunması bekleniyor.
Wolfsburg'un 2 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcu için 10-12 milyon Euro arası bir bedel talep ettiği de gelen haberler arasında.
Cerny geçen sezon İskoç ekibinin formasıyla 52 maçı çıkıp söz konusu mücadelelerde 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi.