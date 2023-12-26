Raphael Varane, Suudi Arabistan'a kapıyı kapattı!

Manchester United'da gözden düşen ve takımdan ayrılması beklenen Raphael Varane'ın, Suudi Arabistan ve Katar'a transfer olmak istemediği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Raphael Varane, Suudi Arabistan'a kapıyı kapattı!
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26 Aralık 2023 15:54
Manchester United forması giyen Raphael Varane, Suudi Arabistan'a kapıyı kapattı.

ARABİSTAN'A GİTMEK İSTEMİYOR

L'Equipe'teki haberde, Varane'nın çevresinin, Fransız oyuncunun Suudi Arabistan veya Katar'a transferinin söz konusu olmadığını söylediği yer aldı.

İngiliz ekibinde gözden düşen ve takımdan ayrılması beklenen Varane'ın adı eski takımı Real Madrid ile anılmıştı.

Varena'nın İspanyol ekibiyle güçlü bağlantılarının devam ettiği ancak ara transfer dönemi için şu anda herhangi bir temas olmadığı ifade edildi.

MANU, MADRID VE LENS

Varane, daha önce yaptığı açıklamada, futbolu Real Madrid, Manchester United veya yetiştiği kulüp olan Lens'te noktalayacağını açıklamıştı.

Varane'ın Lens'e dönüşü de özellikle ekonomik sebepten dolayı şu anda pek mümkün gözükmüyor.

Manchester United'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Fransız savunma oyuncusunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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