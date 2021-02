Eski Los Angeles Lakers forveti ve şimdiki New York Knicks yıldızı Julius Randle, merhum efsane Kobe Bryant'ın Nisan 2016'da Utah Jazz karşısında 60 sayı attığı jübilesinde kendisine şaka yollu bir uyarı yaptığını söyledi.



'Old Man and The Three' podcast'inde konuşan Randle, başlangıçta kendisine, hücumda ritmini bulması adına oyuna sokulan topu alması ve şut atmasının planlandığı bir oyun çizildiğini söyledi.



Sonrasında Knicks yıldızı, podcast sunucuları JJ Redick ve Tommy Alter'a, Kobe'nin son maçı sırasında Staples Center taraftarlarının ruh hali baz alındığında, efsane oyuncunun bunun çok iyi bir fikir olmadığı konusunda kendisini uyardığını belirtti:



"Aslında bu maçın komik bir parçasıydı çünkü topu oyuna o sokmuştu ve ben de kendi kendime, 'Birazdan kenara geçeceğim. Bu kez şut atıyorum artık' demiştim. O da bana, 'Bu arenadaki herkesin seni yuhalamasını istiyorsan, git at. Ama topu bana atsan iyi olur.' demişti.



Maçtan sonra da bize, 'Emekli olduğum için çok şanslısınız, çünkü en iyi dönemimdeyken bu işler her gece böyleydi. Bana her gece böyle pas atardınız' demişti. Harika bir tecrübeydi. Çok iyiydi."



Ocak 2020'de 41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe, Lakers'ın 85 şutunun 50'sini kullandığı karşılaşmada, 101-96 galibiyeti almayı başarmıştı.



2015-16 sezonunda maç başına ortalama 10.3 şut denemesi yapan Randle ise, o geceyi yalnızca dört şutla kapatmıştı.