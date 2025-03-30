Rafa Silva 14. golünü derbide attı

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız isimlerinden Rafa Silva 3 haftalık suskunluğunu Galatasaray karşısında bozdu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karşılaşmanın 23. dakikasında orta sahadan aldığı topu yaklaşık 70 metre sürdükten sonra ceza sahasında rakibi Davinson Sanchez'i de oyundan düşürerek şık bir gole imza atan Portekizli oyuncu, ligde 7, toplamda ise 14. golünü kaydetti.
Siyah-beyazlı yıldız ligde son gollerini Trabzonspor ve ikas Eyüpspor ağlarına gönderirken, Kayserispor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konysapor maçlarını boş geçmişti.
Karşılaşmanın 23. dakikasında orta sahadan aldığı topu yaklaşık 70 metre sürdükten sonra ceza sahasında rakibi Davinson Sanchez'i de oyundan düşürerek şık bir gole imza atan Portekizli oyuncu, ligde 7, toplamda ise 14. golünü kaydetti.
Siyah-beyazlı yıldız ligde son gollerini Trabzonspor ve ikas Eyüpspor ağlarına gönderirken, Kayserispor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konysapor maçlarını boş geçmişti.