Rachid Ghezzal'dan büyük katkı

Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Rachid Ghezzzal, takımının zirve yürüyüşüne büyük katkıda bulundu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal'dan büyük katkı
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05 Mart 2021 09:31
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Rachid Ghezzzal, takımının zirve yürüyüşüne büyük katkı verdi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, 18 lig maçında 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Cezayirli futbolcu, maç başına 2.7 kilit pas ortalaması ile ligde en az 15 maç forma giyen oyuncular arasında bu alanda zirvede yer aldı.



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