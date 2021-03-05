Rachid Ghezzal'dan büyük katkı

Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Rachid Ghezzzal, takımının zirve yürüyüşüne büyük katkı verdi.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, 18 lig maçında 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Cezayirli futbolcu, maç başına 2.7 kilit pas ortalaması ile ligde en az 15 maç forma giyen oyuncular arasında bu alanda zirvede yer aldı.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, 18 lig maçında 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Cezayirli futbolcu, maç başına 2.7 kilit pas ortalaması ile ligde en az 15 maç forma giyen oyuncular arasında bu alanda zirvede yer aldı.