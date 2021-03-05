Rachid Ghezzal'dan büyük katkı

Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen Rachid Ghezzzal, takımının zirve yürüyüşüne büyük katkı verdi.



28 yaşındaki kanat oyuncusu, 18 lig maçında 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Cezayirli futbolcu, maç başına 2.7 kilit pas ortalaması ile ligde en az 15 maç forma giyen oyuncular arasında bu alanda zirvede yer aldı.



