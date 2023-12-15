Rachid Ghezzal'a, Suudi Arabistan'dan talip

Beşiktaş'ta flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal'a, Suudi Arabistan'dan teklif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal'a, Suudi Arabistan'dan talip
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15 Aralık 2023 18:32
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde açıklanan ve 5 kişilik kadro dışı kalan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal'a sürpriz bir talip çıktı.

TAKIM BELLİ DEĞİL

Fransa basınından çıkan habere göre 31 yaşındaki Cezyirli kanat için Suudi Arabistan takımlarından birisi talip oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Rachid Ghezzal için henüz hangi takımın talip olduğu açıklanmadı. Ancak yıldız oyuncunun kadro dışı kalması sebebiyle gelen bu teklifi değerlendirmesi de bekleniyor.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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